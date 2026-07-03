Умер Виктор Кельх Общество

Заречный, 3 июля 2026. PenzaNews. Почетный гражданин города Заречного Пензенской области Виктор Кельх скончался на 86-м году жизни.

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Согласно информации, размещенной на сайте администрации Заречного, прощание с покойным пройдет в ритуальном зале на улице Коммунальной в понедельник, 6 июля, в 11.00.

Кельх Виктор Викторович родился в Харькове 21 февраля 1941 года.

После окончания харьковского радиотехнического техникума прибыл по распределению в город Пенза-19.

В 1960 году был принят на завод слесарем-сборщиком 5 разряда, затем был переведен на должность техника-технолога.

С 1963 года работал старшим техником-технологом в техническом бюро будущей базы оборудования, с 1966 года — инженером-технологом.

С 1963 по 1990 годы участвовал в разработке технологических процессов сборки ядерных боеприпасов различных типов и назначения, а также в сопровождении процесса сборки этих изделий.

Избирался членом комитета ВЛКСМ завода (1960-1961) ответственным за культмассовую работу, председателем цехового комитета профсоюза (1968-1971), секретарем цеховой парторганизации и секретарем парткома КПСС базы оборудования.

15 мая 1990 года был уволен с предприятия в связи с избранием на должность заместителя председателя городского совета народных депутатов.

25 декабря 1991 года был избран председателем городского совета народных депутатов.

В 1991-1992 годах активно участвовал в разработке и продвижении проекта закона « О закрытом административно-территориальном образовании».

После прекращения деятельности советов народных депутатов работал в дежурной службе при администрации города, а после образования управления МЧС — старшим оперативным дежурным.

Виктор Кельх с первых дней пребывания в городе принимал активное участие в общественной и культурной жизни города. Входил в правление клуба «Дружба», был одним из организаторов литературного объединения «Радуга», организовывал проведение первого городского дня поэзии, проводил лекции о жизни и творчестве советских поэтов, был участником народного театра, являлся членом правления и председателем художественного совета ДК «Современник».

Многие годы был сценаристом больших городских праздников, принимал активное участие в подготовке театрализованных представлений и концертов.

Член Союза писателей России. Автор семи сборников стихов. Лауреат премии губернатора в номинации «Поэзия» за книгу стихов «Спаси и сохрани». Лауреат всероссийской премии имени М.Ю. Лермонтова «За достижения в литературном творчестве, получившем общественное признание».