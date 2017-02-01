В Пензе задержаны двое подозреваемых в серии ограблений салонов сотовой связи Криминал

Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали двоих жителей Пензы по подозрению в пяти ограблениях салонов сотовой связи и ювелирных магазинов.

Фото: 58.mvd.ru

«Из торговой точки в районе автовокзала двое мужчин открыто похитили сотовый телефон и iPhone 5S. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции были установлены личности злоумышленников, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений», — сообщил следователь следственного отдела №1 управления МВД России по городу Пензе Динар Абдулин.

По его словам, мужчины признались, что совершили кражу по предварительному сговору.

«При этом они распределяли роли каждого — один осуществлял кражу, второй освобождал проход для побега. Краденые вещи они сбывали, а деньги делили пополам», — уточнил следователь.

Он уточнил, что по данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

«Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет», — добавил Динар Абдулин.

В настоящее время мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.