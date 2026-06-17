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Жительница Пензы в течение нескольких дней лично передала мошенникам 3,6 млн. рублей

09:12 | 17.06.2026 | Криминал

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Пенза, 17 июня 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1960 года рождения после телефонного общения с мошенниками в течение нескольких дней лично передала злоумышленникам 3,6 млн. рублей.

Жительница Пензы в течение нескольких дней лично передала мошенникам 3,6 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам пенсионерки, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силового ведомства. Мужчина сообщил, что на ее имя якобы оформлена доверенность на неизвестное лицо и мошенники пытаются получить доступ к ее деньгам. Под предлогом предотвращения незаконных операций и задержания преступников звонивший убедил женщину снять все имеющиеся сбережения со счета и передать их курьеру для сохранности. Испугавшись, пенсионерка сняла со своего банковского счета более 3 млн. рублей и недалеко от своего дома передала их в руки злоумышленнику», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что через несколько дней женщина, вновь выполняя инструкции незнакомца, передала оставшуюся сумму.

«Когда злоумышленники перестали отвечать на телефон, гражданка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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