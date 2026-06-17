В Пензе после вмешательства прокуратуры приведен в порядок подвал многоквартирного дома ЖКХ

Пенза, 17 июня 2026. PenzaNews. Подвал многоквартирного дома №49 на улице Ладожской в Пензе приведен в надлежащее санитарное состояние после вмешательства прокуратуры в связи с обращением супруги участника СВО.

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«К прокурору Октябрьского района Пензы в апреле текущего года на личный прием обратилась жена участника специальной военной операции по вопросу подтопления подвала многоквартирного дома №49 на улице Ладожской в областном центре и бездействия управляющей организации. Проверкой установлено, что в текущем году имелись случаи подтопления подвала канализацией ввиду засора сетей. Управляющей организацией – АО «Арбековское» во взаимодействии с ООО «Горводоканал» работы по устранению засоров проведены. Однако в ходе выездной проверки на дом с привлечением специалиста министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области выявлено, что надлежащих мер по осушению подвала и его дезинфекции принято не было», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что в связи с этим руководителю АО «Арбековское» было внесено представление.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен, подвал многоквартирного дома приведен в нормативное санитарное состояние, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сказано в тексте.