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Житель Пензенской области обвиняется в сотрудничестве с иностранным государством

10:05 | 18.06.2026 | Криминал

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Пенза, 18 июня 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 2001 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

Житель Пензенской области обвиняется в сотрудничестве с иностранным государством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что обвиняемый, имея намерения на вступление в украинское военизированное объединение, деятельность которого направлена против безопасности Российской Федерации и признана террористической, посредством интернет-мессенджера Telegram установил и поддерживал отношения конфиденциального сотрудничества с представителем ВСУ в целях оказания содействия иностранной стороне в деятельности, направленной против безопасности России», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом регионального УФСБ.

«В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.


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