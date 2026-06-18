Житель Пензенской области обвиняется в сотрудничестве с иностранным государством Криминал

Пенза, 18 июня 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 2001 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

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«Установлено, что обвиняемый, имея намерения на вступление в украинское военизированное объединение, деятельность которого направлена против безопасности Российской Федерации и признана террористической, посредством интернет-мессенджера Telegram установил и поддерживал отношения конфиденциального сотрудничества с представителем ВСУ в целях оказания содействия иностранной стороне в деятельности, направленной против безопасности России», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом регионального УФСБ.

«В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.