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Книги Николая Задорнова пополнили фонды пензенского объединения литературно-мемориальных музеев

18:02 | 18.06.2026 | Культура

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Пенза, 18 июня 2026. PenzaNews. Романы Николая Задорнова «Далекий край», «Первое открытие», «Капитан Невельской» и «Война за океан» пополнили фонды пензенского объединения государственных литературно-мемориальных музеев. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

Книги Николая Задорнова пополнили фонды пензенского объединения литературно-мемориальных музеев

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Книги в музей отправило издательство по просьбе дочери писателя Людмилы Задорновой», — отмечается в тексте.

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В нем добавляется, что книги изданы в единой серии и представляют собой глубокое историческое исследование, основанное на документальных материалах.

«Этот цикл в хронологической последовательности рассказывает о том, как Россия осваивала и закреплялась на дальневосточных рубежах. Знаковая фигура романов — выдающийся мореплаватель, руководитель Амурской экспедиции Геннадий Невельской», — поясняется в сообщении.

В тексте подчеркивается, что эти книги дополнят обширный архив Николая Задорнова, который был передан его близкими в пензенский литературный музей в 2019 году.


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