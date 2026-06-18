Олег Мельниченко по видеосвязи принял участие в федеральном совещании по вопросам прохождения пожароопасного сезона Общество

Пенза, 18 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко по видеосвязи принял участие в федеральном совещании по вопросам прохождения пожароопасного сезона, которое провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев.

Фото: Pnzreg.ru

«По видеосвязи принял участие в совещании под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Николаевича Патрушева на тему прохождения пожароопасного сезона. Весенний этап завершен — площадь, пройденная огнем, по стране сократилась в три раза по сравнению с 2025 годом. Но пик еще не пройден. Регионам поручено оперативно реагировать на все без исключения возгорания, отдельный контроль осуществлять за объектами социальной инфраструктуры, энергетики, транспорта, а также за землями сельхозназначения, имеющими общую границу с лесами», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувшую среду, 17 июня.

По его словам, в Пензенской области за первые 5 месяцев 2026 года количество пожаров сократилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В 2025 году на 20% снизилось число техногенных, в три раза — природных пожаров. Крупных лесных пожаров не допущено», — отметил глава региона.

Он напомнил, что на охрану пензенских лесов от огня на этот год заложено 78 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов.

«Продолжим системное патрулирование лесного фонда и использование беспилотников, которые мы ранее приобрели для мониторинга пожарной безопасности», — подчеркнул Олег Мельниченко.