Житель Кузнецка предстанет перед судом за попытку продать охотничье ружье Криминал

Кузнецк, 1 февраля 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кузнецка Пензенской области, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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«В декабре 2016 года обвиняемый договорился о продаже за 20 тыс. рублей гладкоствольного длинноствольного одноствольного самозарядного огнестрельного охотничьего ружья модели МЦ 21-12 12 калибра. Часть денежных средств в размере 9 тыс. рублей покупатель передал обвиняемому сразу при личной встрече, а оставшиеся 11 тыс. рублей обязался отдать через несколько дней», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что довести до конца свой преступный умысел обвиняемый не смог, поскольку ружье было изъято из незаконного оборота в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».