Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке фотоаппарата Криминал

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. 27-летняя жительница Заречного Пензенской области стала жертвой мошенничества при покупке фотоаппарата Сanon и объектива к нему за 45 тыс. рублей по объявлению в интернете.

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«Она позвонила по контактному телефону и сделала заявку на приобретение товара. После этого в социальной сети «ВКонтакте» женщина получила сообщение с указанием номера банковской карты, на которую необходимо перечислить предоплату в сумме 30 тыс. рублей. Она перевела деньги, но товар до сих пор не получила», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что после этого страница продавца в соцсети была удалена, а номер телефона оказался отключен.

По данному факту проводится проверка.