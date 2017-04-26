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Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке фотоаппарата

09:01 | 26.04.2017 | Криминал

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Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. 27-летняя жительница Заречного Пензенской области стала жертвой мошенничества при покупке фотоаппарата Сanon и объектива к нему за 45 тыс. рублей по объявлению в интернете.

Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке фотоаппарата

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Она позвонила по контактному телефону и сделала заявку на приобретение товара. После этого в социальной сети «ВКонтакте» женщина получила сообщение с указанием номера банковской карты, на которую необходимо перечислить предоплату в сумме 30 тыс. рублей. Она перевела деньги, но товар до сих пор не получила», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что после этого страница продавца в соцсети была удалена, а номер телефона оказался отключен.

По данному факту проводится проверка.
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