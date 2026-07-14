22:37:42 Вторник, 14 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе подготовили документацию на ремонт памятника «Паровоз Су 213-89» и благоустройство двух скверов

09:28 | 14.07.2026 | Общество

Печать

Пенза, 14 июля 2026. PenzaNews. Проектная документация на ремонт памятника «Паровоз Су 213-89» на улице Луначарского в Пензе, а также на благоустройство двух скверов — Героев-чернобыльцев и имени В.Г. Белинского — направлена на государственную экспертизу. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Владимир Сорокопудов в ходе совещания в мэрии.

В Пензе подготовили документацию на ремонт памятника «Паровоз Су 213-89» и благоустройство двух скверов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, после получения положительного заключения будут определены подрядные организации.

Согласно информации, размещенной на сайте администрации Пензы, площадь отремонтированного асфальтового покрытия в сквере на улице 8 Марта составит 1 тыс. 160 кв. метров, в сквере имени В.Г. Белинского — 2 тыс. 640 кв. метров.

На улице Луначарского приведут в порядок территорию вблизи памятника на площади 794 кв. метра, а также отремонтируют элементы паровоза и постамент.


Читайте также
Жительница Белинского района лишилась 400 тыс. рублей после звонка с предложением проверить приборы учета воды Жителю Белинского района грозит до года лишения свободы за приобретение поддельного водительского удостоверения
В Городищенском районе молодой человек стал фигурантом дела о незаконном использовании документов для регистрации в качестве ИП МТС за полгода заблокировала в Пензенской области 3 млн. мошеннических и спам-звонков
В Заречном за хулиганство будут судить мужчину, несколько раз ударившего по чужому автомобилю Обвиняемая в убийстве 4-летней племянницы жительница Пензенской области злоупотребляет спиртным
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама