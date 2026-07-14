В Пензе подготовили документацию на ремонт памятника «Паровоз Су 213-89» и благоустройство двух скверов Общество

Пенза, 14 июля 2026. PenzaNews. Проектная документация на ремонт памятника «Паровоз Су 213-89» на улице Луначарского в Пензе, а также на благоустройство двух скверов — Героев-чернобыльцев и имени В.Г. Белинского — направлена на государственную экспертизу. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Владимир Сорокопудов в ходе совещания в мэрии.

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По его словам, после получения положительного заключения будут определены подрядные организации.

Согласно информации, размещенной на сайте администрации Пензы, площадь отремонтированного асфальтового покрытия в сквере на улице 8 Марта составит 1 тыс. 160 кв. метров, в сквере имени В.Г. Белинского — 2 тыс. 640 кв. метров.

На улице Луначарского приведут в порядок территорию вблизи памятника на площади 794 кв. метра, а также отремонтируют элементы паровоза и постамент.