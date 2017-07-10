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В Пензе обвинение предъявлено сотруднику колонии, доставлявшему телефоны осужденным

11:18 | 10.07.2017 | Криминал

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Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Обвинение в мелком взяточничестве и превышении должностных полномочий предъявлено сотруднику пензенской исправительной колонии №5, которому вменяется доставка осужденным запрещенных предметов.

В Пензе обвинение предъявлено сотруднику колонии, доставлявшему телефоны осужденным. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, сотрудник ИК-5, являясь должностным лицом, в период с марта по май 2017 года неоднократно проносил на территорию учреждения мобильный телефон и комплектующих к нему, которые передавал осужденному. При этом за совершение незаконных действий обвиняемый получил взятки в размере 3 тыс., 3 тыс. 500, 10 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она добавила, что также мужчина, действуя в интересах осужденного, приобрел сотовый телефон, который незаконно пронес на территорию режимного объекта и хранил на своем рабочем месте для передачи лицу, отбывающему наказание в колонии.

«Незаконные действия должностного лица ИК-5 были пресечены сотрудниками собственной безопасности УФСИН России по Пензенской области», — отметила собеседница агентства.

Юлия Пилясова пояснила, что уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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