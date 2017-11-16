В Башмаково на мужчину завели дело за попытку дать взятку начальнику отдела ГИБДД Криминал

Башмаково, 16 ноября 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины 1987 года рождения, который подозревается в покушении на дачу взятки начальник отдела ГИБДД в Башмаково Пензенской области.

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«Днем 14 ноября подозреваемый, находясь в отделе МВД России по Башмаковскому району, решил дать взятку в размере 20 тыс. рублей начальнику ОГИБДД. С этой целью он попытался передать представителю власти 10 тыс. рублей, а через шесть месяцев планировал передать оставшуюся сумму за разрешение управлять транспортным средством без водительского удостоверения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, ранее по решению суда мужчина был лишен права управления транспортным средством за совершение административного правонарушения.

«Полицейский не принял незаконное вознаграждение и пресек противоправные действия мужчины», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.