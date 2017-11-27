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Лишен свободы ревнивец, набросившийся с ножом на возлюбленную в пензенском селе

12:22 | 27.11.2017 | Криминал

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Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. 24-летний мужчина из села Вертуновка Пензенской области проведет 2 года и 8 месяцев в колонии-поселении за нападение на свою сожительницу.

Лишен свободы ревнивец, набросившийся с ножом на возлюбленную в пензенском селе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что в июле 2017 года молодой человек находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Из-за ревности он поссорился со своей 27-летней сожительницей и кухонным ножом нанес ей два удара в область правой ноги и один — в живот. Женщина вырвалась и добежала до находящегося неподалеку дома матери, где укрылась, заперев дверь. Преследуя потерпевшую, злоумышленник ножовкой выпилил фрагмент оконной рамы и попытался проникнуть в дом», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что остановить злоумышленника удалось лишь сотрудникам правоохранительных органов, которые буквально вытащили его из оконного проема.

«В ходе разбирательства потерпевшая рассказала еще об одном случае угрозы ей убийством, имевшем место незадолго до описанных событий. Эти обстоятельства нашли свое подтверждение», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что, несмотря на произошедшее, женщина хотела примириться с сожителем, однако это возможно только тогда, когда преступление совершено впервые.

Она уточнила, что при назначении наказания мужчине, который ранее был неоднократно судим, были частично присоединены неотбытые сроки по приговорам за кражи и угрозу убийством.
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