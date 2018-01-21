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В Сердобском районе женщина госпитализирована после ночной ссоры около кафе

10:00 | 21.01.2018 | Криминал

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Пенза, 21 января 2018. PenzaNews. 27-летняя женщина госпитализирована с телесными повреждениями, полученными в результате ночной ссоры около кафе в Сердобском районе Пензенской области.

В Сердобском районе женщина госпитализирована после ночной ссоры около кафе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно заключению эксперта, травмы, полученные жительницей Пригородного, расцениваются как тяжкий вред здоровью», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что в причинении травм молодой женщине подозревается 24-летний житель Сердобска, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Мужчина дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело», — сказали в полиции.
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