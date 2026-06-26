Первый замруководителя СУ СКР по Пензенской области провел прием детей-сирот в Кузнецке Общество

Кузнецк, 26 июня 2026. PenzaNews. Первый заместитель руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Петр Юдин провел личный прием граждан из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, в городе Кузнецке.

Фото: Penza.sledcom.ru

«С ними обсуждено качество предоставленных квартир, обращено внимание на необходимость внимательного осмотра жилых помещений при приемке с целью исключения случаев обеспечения жильем, имеющим существенные недостатки. В ходе диалога молодые люди сообщили, что по качеству предоставленных квартир у них претензий не имеется», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что обратившимся гражданам оставлены контакты сотрудников следственного управления для получения консультаций по правовым вопросам.

«Следственное управление продолжит работу по мониторингу ситуации в регионе в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей», — подчеркивается в тексте.