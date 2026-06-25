В УМВД прокомментировали видео, участники которого ошибочно приняли действия полицейских за задержание мужчины для отправки в зону СВО Общество

Пенза, 25 июня 2026. PenzaNews. Предположения участников распространяемой в интернете видеозаписи о якобы задержании гражданина для отправки в зону СВО не соответствуют действительности, сотрудники полиции Пензенской области 24 июня проводили мероприятия по розыску подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

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«В сети интернет распространяется видео, в котором участники данной видеозаписи ошибочно приняли законные действия сотрудников полиции за задержание гражданина для доставления в зону проведения СВО. Официально сообщаем: 24 июня сотрудник уголовного розыска отделения МВД России по Бековскому району отрабатывал исполнение поручения о производстве отдельных следственных действий. Сотрудники полиции проводили определенные мероприятия, направленные на розыск подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 131 УК РФ [«Изнасилование»] в отношении несовершеннолетней. Предположения участников данной видеозаписи не соответствуют действительности и носят ложный характер», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что пользователям соцсетей, представителям СМИ и блогосферы следует использовать только проверенные источники информации и не допускать распространения непроверенных сведений.

«Также информируем, что граждане, распространяющие недостоверную информацию о работе сотрудников полиции, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», — добавляется в сообщении.