Полицейские разыскали поросят, украденных с фермы в Сердобском районе Криминал

Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции установили личности мужчин, подозреваемых в краже четырех поросят со свинофермы в селе Гуленовка Сердобского района Пензенской области, и вернули похищенных животных владельцу.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, предполагаемые злоумышленники являются жителями Каменского района, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные кражи.

«Они прибыли в Сердобский район на автомобиле одного из подельников для совершения заранее спланированного преступления. В тот же день полицейские задержали подозреваемых в порядке ст. 91 УПК РФ. Впоследствии в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что в настоящее время устанавливается причастность задержанных к другим преступлениям.