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Полицейские разыскали поросят, украденных с фермы в Сердобском районе

11:47 | 20.04.2018 | Криминал

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Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции установили личности мужчин, подозреваемых в краже четырех поросят со свинофермы в селе Гуленовка Сердобского района Пензенской области, и вернули похищенных животных владельцу.

Полицейские разыскали поросят, украденных с фермы в Сердобском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, предполагаемые злоумышленники являются жителями Каменского района, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные кражи.

«Они прибыли в Сердобский район на автомобиле одного из подельников для совершения заранее спланированного преступления. В тот же день полицейские задержали подозреваемых в порядке ст. 91 УПК РФ. Впоследствии в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что в настоящее время устанавливается причастность задержанных к другим преступлениям.

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