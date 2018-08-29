EN
08:52:52 Среда, 29 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

У жителя Колышлейского района изъята банка гашишного масла

08:46 | 29.08.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере в Колышлейском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

У жителя Колышлейского района изъята банка гашишного масла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники уголовного розыска полиции Колышлейского района получили оперативную информацию о том, что житель одного из сел причастен к противоправной деятельности. В ходе осмотра домовладения 41-летнего гражданина, привлекавшегося ранее к уголовной ответственности, оперативники обнаружили во дворе стеклянную банку с жидкостью светло-зеленого цвета массой более 153 граммов», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что изъятое вещество было направлено на исследование, по результатам которого определено как наркотическое средство гашишное масло.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе 1 ноября пройдет конференция, посвященная инновациям в разных сферах Сердобский заключенный оштрафован за татуировку со свастикой
В Пензе 1 сентября пройдет фестиваль детского кино «Солнечный круг» В Пензе выясняют обстоятельства смерти мужчины в реке у ТЭЦ-1
Жителя Лунино будут судить за экстремистские материалы в соцсети В Пензе теплоснабжающие организации рискуют не выполнить план подготовки к зиме
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама