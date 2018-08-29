У жителя Колышлейского района изъята банка гашишного масла Криминал

Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере в Колышлейском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«Сотрудники уголовного розыска полиции Колышлейского района получили оперативную информацию о том, что житель одного из сел причастен к противоправной деятельности. В ходе осмотра домовладения 41-летнего гражданина, привлекавшегося ранее к уголовной ответственности, оперативники обнаружили во дворе стеклянную банку с жидкостью светло-зеленого цвета массой более 153 граммов», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что изъятое вещество было направлено на исследование, по результатам которого определено как наркотическое средство гашишное масло.