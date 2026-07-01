В Пензе ликвидирован нерегулируемый пешеходный переход у «Могилевского дворика» Общество

Пенза, 1 июля 2026. PenzaNews. Нерегулируемый пешеходный переход у сквера «Могилевский дворик» на проспекте Строителей в Пензе ликвидирован в связи с появлением на данном участке очага аварийности.

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«В районе дома №30 на проспекте Строителей ликвидирован нерегулируемый пешеходный переход. Изменения в организацию дорожного движения внесены по решению рабочей группы при комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Пензе совместно с Госавтоинспекцией. Это решение обусловлено появлением очага аварийности на данном переходе. Он располагался на выезде с кругового перекрестка, и пешеходы часто оказывались в слепой зоне для водителей», — говорится в сообщении, размещенном в сообществе управления ЖКХ Пензы в соцсети «ВКонтакте» в минувший вторник, 30 июня.

В нем добавляется, что для пересечения проезжей части пешеходам необходимо использовать регулируемый пешеходный переход, расположенный в 150 метрах от этого места.