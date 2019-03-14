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Возбуждено дело по факту уклонения «Старого пивовара» от уплаты налогов на 1 млрд. рублей

13:05 | 14.03.2019 | Криминал

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Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту уклонения руководства ЗАО «Компания «Старый пивовар» от уплаты налогов в особо крупном размере.

Возбуждено дело по факту уклонения «Старого пивовара» от уплаты налогов на 1 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В его основу легли материалы, собранные при взаимодействии представителей региональных управлений сразу нескольких ведомств — СКР, ФСБ, МВД и ФНС России.

«По данным следствия, руководство ЗАО «Компания «Старый пивовар» в период с 2013 по 2015 годы [...] занижало налоговую базу по НДС, акцизу, налогу на прибыль организаций, скрывая реальные объемы реализованных напитков и включая заведомо ложные сведения в декларации и иные документы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что руководству закрытого акционерного общества вменяется уклонение от уплаты налогов на сумму более 1 млрд. 70 млн. рублей.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Принимаются меры, направленные на погашение задолженности по уплате налогов», — добавила собеседница агентства.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов».

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