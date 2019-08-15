Житель Нижнеломовского района перевел мошеннику почти 180 тыс. рублей Криминал

Пенза, 15 августа 2019. PenzaNews. Житель Нижнеломовского района Пензенской области перевел 179 тыс. рублей телефонному мошеннику, который действовал под видом сотрудника банка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«На мобильный телефон 60-летнего мужчины позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности известного банка. Он сказал, что произошло 14 несанкционированных операций по списанию средств со счетов собеседника, но банк вернул их обратно. Звонивший пояснил, что для сохранности денег необходимо перевести их на резервный счет», — прокомментировали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что, следуя инструкциям незнакомца, мужчина перечислил почти 180 тыс. рублей по указанным реквизитам и через мобильное приложение отправил фотографии чеков злоумышленнику, после чего тот выключил телефон.

«По факту мошенничества проводится проверка», — добавили в управлении.