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В Пензе женщина пыталась передать мужу в колонию телефоны в торте

11:24 | 23.10.2019 | Криминал

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Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. Женщина 1991 года рождения, прибывшая в пензенскую исправительную колонию №5 на длительное свидание к супругу 1989 года рождения, осужденному за незаконный оборот наркотиков, пыталась передать ему в торте три мобильных телефона и SIM-карту. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

В Пензе женщина пыталась передать мужу в колонию телефоны в торте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Запрещенные предметы, спрятанные ухищренным способом, были обнаружены при досмотре личных вещей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.

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