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В Пензе владелица мастерской по художественной ковке подозревается в незаконном получении господдержки

13:30 | 05.07.2026 | Криминал

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Пенза, 5 июля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 2000 года рождения, организовавшая мастерскую по художественной ковке благодаря выплате по соцконтракту, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе владелица мастерской по художественной ковке подозревается в незаконном получении господдержки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что весной 2024 года фигурантка, осведомленная о государственной программе помощи малоимущим гражданам и возможности получения единовременной субсидии по социальному контракту, решила воспользоваться ею в корыстных целях. Она намеренно предоставила в соответствующее ведомство ложные сведения о своих доходах, чтобы получить право на государственную помощь. Вскоре на ее счет были перечислены 350 тыс. рублей, которые злоумышленница потратила на организацию мастерской по художественной ковке», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.


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