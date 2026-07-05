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В Пензе организована проверка по факту гибели молодого человека в Старой Суре

09:10 | 05.07.2026 | Криминал

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Пенза, 5 июля 2026. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 18-летнего молодого человека в реке Старой Суре в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе организована проверка по факту гибели молодого человека в Старой Суре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 3 июля 2026 года во время купания в Старой Суре утонул юноша. По имеющейся информации, он упал с надувного матраса в воду, один из его приятелей пытался его спасти, однако вытащить из воды не смог», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в тот же день тело погибшего было извлечено из реки водолазами пензенского пожарно-спасательного центра.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.


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