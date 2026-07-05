Житель Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в содействии террористической деятельности Криминал

Пенза, 5 июля 2026. PenzaNews. Житель Пензенской области 1972 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что обвиняемый, располагая информацией о внесении проукраинского движения в реестр террористических организаций, деятельность которых запрещена в Российской Федерации, посредством сети интернет осуществил несколько денежных переводов с целью финансирования деятельности ее участников», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом регионального УФСБ.

«В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в тексте.