В управлении городского развития и проектной деятельности Заречного появилась вакансия Политика

Заречный, 6 июля 2026. PenzaNews. Вакансия для тех, кто хочет повлиять на будущее Заречного Пензенской области, появилась в управлении городского развития и проектной деятельности ЗАТО. Об этом сообщил глава Заречного Алексей Костин.

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«Жизнь разнообразна во всех своих проявлениях. И работа бывает разная. Кто-то идет работать токарем, кто-то — электриком. Кто-то учит детей, кто-то лечит болезни. А кто-то пишет стратегию развития города, проектирует его будущее. С точки зрения содержания, это совершенно особенная работа, не имеющая никаких аналогов. Сейчас в управлении городского развития и проектной деятельности Заречного появилась вакансия. Это возможность для активных зареченцев не только окунуться в пучину административных процессов, но и самому повлиять на будущее своего города, внести ощутимый вклад в его развитие», — написал Алексей Костин в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшее воскресенье, 5 июля.

По его словам, эта работа требует творческого подхода к решению задач и предполагает много общения.

«Понадобятся развитые навыки абстрактного мышления, чтобы заглядывать в будущее, предвосхищать события и выстраивать сложный план достижения целей. Но зато новый сотрудник получит больше гибкости в рабочем графике, возможность быть в курсе всего, что происходит в городе, сможет реализовать свои инициативы на благо города и быстро подняться по карьерной лестнице», — пояснил он.

«У кого есть идеи, каким должен стать Заречный, и кто готов работать, чтобы сделать свой город лучше, добро пожаловать в нашу команду!» — добавил Алексей Костин.