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Раскрыта кража более 60 чугунных крышек колодцев на окраине Шемышейки

08:35 | 16.12.2019 | Криминал

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Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу 64 чугунных крышек колодцев на окраине рабочего поселка Шемышейка Пензенской области.

Раскрыта кража более 60 чугунных крышек колодцев на окраине Шемышейки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 24-летнего жителя Шемышейского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Подозреваемый признался в содеянном. Он пояснил, что в ночное время приезжал на территорию жилого комплекса, зная о том, что к участкам под строительство домов подведены коммуникации, а из-за удаленности от строений и автомобильных дорог его действия останутся незамеченными. Злоумышленник снимал чугунные крышки и кольца, складывал их в свой автомобиль и вывозил», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что при помощи кувалды мужчина разбивал похищенное имущество и сдавал его в пункты приема металлолома.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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