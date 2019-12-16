Раскрыта кража более 60 чугунных крышек колодцев на окраине Шемышейки Криминал

Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу 64 чугунных крышек колодцев на окраине рабочего поселка Шемышейка Пензенской области.

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«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 24-летнего жителя Шемышейского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Подозреваемый признался в содеянном. Он пояснил, что в ночное время приезжал на территорию жилого комплекса, зная о том, что к участкам под строительство домов подведены коммуникации, а из-за удаленности от строений и автомобильных дорог его действия останутся незамеченными. Злоумышленник снимал чугунные крышки и кольца, складывал их в свой автомобиль и вывозил», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что при помощи кувалды мужчина разбивал похищенное имущество и сдавал его в пункты приема металлолома.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.