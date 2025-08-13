10:49:39 Среда, 13 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке директор мебельной компании перевела мошенникам более 6,1 млн. рублей

10:15 | 13.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 13 августа 2025. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1971 года рождения, занимающая должность директора мебельной компании, в течение недели перечислила мошенникам более 6,1 млн. рублей, полагая, что переводит деньги по просьбе соучредителя.

В Кузнецке директор мебельной компании перевела мошенникам более 6,1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы управления МВД России по региону, сначала женщина получила сообщение в мессенджере якобы от соучредителя фирмы, который попросил перевести на указанный им счет 960 тыс. рублей для оплаты технического обслуживания и сопровождения по одному из заключенных договоров.

«У гражданки не возникло сомнений в том, что собеседник действительно является соучредителем компании, поскольку рабочие вопросы, как правило, они обсуждают в мессенджере, и женщина осуществила перевод денег», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на следующий день злоумышленник позвонил директору с просьбой вновь перечислить деньги и, сославшись на плохую связь, предложил перейти к общению в переписке.

«Собеседник прислал женщине платежный документ на сумму более 1,6 млн. рублей и попросил осуществить перевод. Женщина снова выполнила указание звонившего. Общение в мессенджере между ними продолжалось несколько дней. Так, в период с 22 по 28 июля текущего года потерпевшая перевела на указанные злоумышленником счета денежные средства общей суммой более 6,1 млн. рублей», — поясняется в тексте.

В сообщении указано, что обман раскрылся, когда женщина сама позвонила соучредителю компании, который заявил, что не в курсе происходящего и не вел с ней переписку.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в пресс-релизе.


Читайте также
В Никольском районе мужчина ударил приятеля молотком по голове, возбуждено уголовное дело Житель Пензы по совету мошенника перевел на «безопасный счет» около 700 тыс. рублей
Житель Кузнецка поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 2,5 млн. рублей Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о разливе канализационных стоков в Заре
На совещании в мэрии Пензы рассмотрели вопрос об обеспечении доступа в подвалы домов во время воздушной опасности «Пензаэнерго» за полгода обеспечило электроэнергией более 1,1 тыс. объектов
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама