В Кузнецке директор мебельной компании перевела мошенникам более 6,1 млн. рублей Криминал

Пенза, 13 августа 2025. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1971 года рождения, занимающая должность директора мебельной компании, в течение недели перечислила мошенникам более 6,1 млн. рублей, полагая, что переводит деньги по просьбе соучредителя.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы управления МВД России по региону, сначала женщина получила сообщение в мессенджере якобы от соучредителя фирмы, который попросил перевести на указанный им счет 960 тыс. рублей для оплаты технического обслуживания и сопровождения по одному из заключенных договоров.

«У гражданки не возникло сомнений в том, что собеседник действительно является соучредителем компании, поскольку рабочие вопросы, как правило, они обсуждают в мессенджере, и женщина осуществила перевод денег», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на следующий день злоумышленник позвонил директору с просьбой вновь перечислить деньги и, сославшись на плохую связь, предложил перейти к общению в переписке.

«Собеседник прислал женщине платежный документ на сумму более 1,6 млн. рублей и попросил осуществить перевод. Женщина снова выполнила указание звонившего. Общение в мессенджере между ними продолжалось несколько дней. Так, в период с 22 по 28 июля текущего года потерпевшая перевела на указанные злоумышленником счета денежные средства общей суммой более 6,1 млн. рублей», — поясняется в тексте.

В сообщении указано, что обман раскрылся, когда женщина сама позвонила соучредителю компании, который заявил, что не в курсе происходящего и не вел с ней переписку.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в пресс-релизе.