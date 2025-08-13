В Пензенской области мошенники стали использовать видеозвонки и отправлять гражданам в сообщениях вредоносные ссылки Криминал

Пенза, 13 августа 2025. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, которые связаны с поступлением видеозвонков и отправкой сообщений с вредоносными ссылками.

«В настоящее время жителям Пензенской области поступают видеозвонки от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками регионального УФСБ. В процессе разговора злоумышленники сообщают, что необходимо пройти верификацию на едином портале государственных услуг. После получения согласия граждан им приходит текстовое сообщение, содержащее ссылку на вредоносное программное обеспечение, позволяющее получить доступ к банковским приложениям», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.

В нем добавляется, что затем злоумышленники предлагают для возврата похищенного выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — подчеркивается в тексте.