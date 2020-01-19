Под Пензой после падения мужчины с дочерью из окна возбуждено дело о покушении на убийство Криминал

Пенза, 19 января 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство ребенка в селе Засечном Пензенской области, где мужчина 1989 года рождения выпал из окна вместе с 3-летней дочерью. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, вечером 18 января под окнами квартиры, расположенной на 5 этаже дома в селе Засечном Пензенского района, с телесными повреждениями был обнаружен мужчина со своей 3-летней дочерью», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что подозреваемый и ребенок госпитализированы в учреждения здравоохранения Пензы.

По словам Татьяны Махницкой, следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

«В рамках расследования уголовного дела будут детально исследованы условия жизни и воспитания малолетней девочки. Будет установлено, проводилась ли профилактическая работа с данной семьей сотрудниками органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — пояснила представитель управления.