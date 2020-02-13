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В Пензе завели дело на подростка, переводившего деньги с карты отца на свою

09:05 | 13.02.2020 | Криминал

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Пенза, 13 февраля 2020. PenzaNews. Следственный отдел по Ленинскому району Пензы СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» в отношении 17-летнего подростка, который распоряжался деньгами отца без его ведома.

В Пензе завели дело на подростка, переводившего деньги с карты отца на свою. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 28 декабря 2019 года несовершеннолетний, находясь в квартире в селе Бессоновка, имея доступ к банковской карте своего отца, перевел с помощью мобильного телефона на свою карту 1,5 тыс. рублей и в тот же вечер обналичил эти денежные средства, сняв их в банкомате. Днем 31 декабря аналогичным образом подросток завладел суммой в размере 1,5 тыс. рублей. 1 января подозреваемый находился в квартире дома на улице Революционной в Пензе, где перевел с карты родителя на свою еще 1,3 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что похищенными деньгами юноша распорядился по своему усмотрению.

«На момент совершения хищения молодой человек состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что уголовное дело передано для дальнейшего расследования в бессоновский межрайонный следственный отдел ведомства.

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