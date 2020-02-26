Жительнице Башмаковского района предъявлено обвинение в убийстве мужа Криминал

Пенза, 26 февраля 2020. PenzaNews. Обвинение в убийстве супруга предъявлено женщине 1993 года рождения в Башмаковском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, вечером 8 февраля в селе Высоком Башмаковского района 32-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой. Его жена также находилась в состоянии опьянения, поскольку незадолго до этого распивала спиртное у знакомой. Между супругами произошла словесная перепалка, в ходе которой они оскорбляли друг друга нецензурными выражениями», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в ходе дальнейшего конфликта мужчина поднял руку на свою супругу, а та в ответ схватила с кухонного стола нож и ударила мужа сначала в грудь, а затем в спину.

«Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от колото-резаного ранения груди, осложнившегося массивной кровопотерей», — уточнила Татьяна Махницкая.

Представитель управления отметила, что в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.