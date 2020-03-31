В Лунино возбуждено дело по факту кражи денег женщиной и ее сыном-школьником Криминал

Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено по факту хищения в рабочем поселке Лунино Пензенской области денежных средств с банковской карты женщиной 1970 года рождения и ее несовершеннолетним сыном. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в дневное время 15 января 2020 года 15-летний подозреваемый по дороге из школы домой у кафе, расположенного в Лунино, нашел кошелек, о чем, придя домой, рассказал своей матери», — пояснили в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что у женщины возник умысел на хищение денег, находившихся в кошельке, а также с банковской карты «Мир», на которой был указан PIN-код.

«Подозреваемая отправила своего сына к банкомату, расположенному в одном из магазинов Лунино, чтобы проверить, есть ли денежные средства на банковской карте, после чего снять их. Подросток, не умея пользоваться банкоматом, позвал на помощь своего друга, не осведомленного о преступных намерениях злоумышленников. Тот снял с карты 140 тыс. рублей и передал их подозреваемому. Далее несовершеннолетний принес похищенные денежные средства матери, которая разделила полученную сумму с сыном», — сказали в управлении.

В настоящее время расследование дела продолжается.