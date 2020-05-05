Жительница Бессоновки стала жертвой мошенничества при покупке антисептика Криминал

Пенза, 5 мая 2020. PenzaNews. 40-летняя жительница села Бессоновка Пензенской области стала жертвой мошенничества при попытке купить антисептик через сайт объявлений.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе переписки с продавцом женщина договорилась о приобретении 20 флаконов по 80 рублей за штуку. Следуя инструкциям неизвестного, гражданка после получения ссылки для оплаты заказа перешла по ней и в открывшемся окне ввела реквизиты своей банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после этого женщина получила информацию о списании со счета карты 2 тыс. 459 рублей.

«Вскоре продавец снова написал покупательнице. Он пояснил, что платеж не прошел и необходимо нажать кнопку «Возврат средств», что она и сделала, повторив все требуемые действия. После этого со счета ее карты оказалось списано 2 тыс. 460 рублей. Затем продавец перестал выходить на связь», — сказали в полиции.

По факту мошенничества организована проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.