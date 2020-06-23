Под Пензой возбуждено дело по факту кражи со счета женщины более 300 тыс. рублей Криминал

Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи более 300 тыс. рублей с банковского счета 40-летней жительницы Бессоновского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который назвался сотрудником банка. Он пояснил, что со счета карты собеседницы кто-то посторонний пытается осуществить денежный перевод. Для отмены операции звонивший предложил назвать цифровые коды, которые поступят в SMS. Она так и сделала, после чего обнаружила, что со счета карты списано 309 тыс. рублей в счет покупки через интернет», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.