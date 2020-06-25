Пенсионерка помогла предотвратить кражу водонапорной башни в Лунинском районе Криминал

Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. 71-летняя пенсионерка помогла предотвратить кражу неработающей металлической водонапорной башни, расположенной в 1,5 км от села Напольный Вьяс Лунинского района Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, женщина заявила о попытке совершения преступления, после чего на место незамедлительно выехали представители правоохранительных органов.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления двоих жителей Пензы в возрасте 27 и 50 лет. Они признались в содеянном. Похищенное изъято», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.