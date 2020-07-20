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Следствие озвучило подробности дела о нелегальном банке в Пензе

10:44 | 20.07.2020 | Криминал

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Пенза, 20 июля 2020. PenzaNews. Более 30 обысков проведено в рамках уголовного дела, возбужденного в апреле 2020 года в отношении предполагаемых участников организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в Пензе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие озвучило подробности дела о нелегальном банке в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Изъяты 15 единиц компьютерной техники и бухгалтерская документация, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — сказала она.

Ирина Волк уточнила, что в мае были задержаны пятеро человек: в отношении троих на данный момент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«Предварительно установлено, что один из обвиняемых создал группу из числа знакомых, в задачу которых входило открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетов по поручению клиентов, а также их кассовое обслуживание. С этой целью злоумышленники арендовали в Пензе ряд офисов и наняли работников, не осведомленных о характере противоправной деятельности своего руководства», — пояснила официальный представитель МВД России.

Она добавила, что фигуранты организовали регистрацию на подставных лиц и постановку на налоговый учет более 20 организаций, а также открыли свыше 40 банковских счетов, через которые проводили транзакции.

«Теневые банкиры обслуживали около 200 клиентов, в числе которых организации и предприниматели, работающие в сфере торговли, строительства, производства продуктов питания и мебели. За услуги по обналичиванию денежных средств взимались проценты. Предварительно установлено, что с января 2017-го по ноябрь 2019 года оборот незаконных банковских операций составил более 330 млн. рублей», — отметила Ирина Волк.

По ее словам, следственные действия, направленные на изобличение всех участников противоправной деятельности, продолжаются.

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