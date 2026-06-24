В пригороде Пензы уничтожен вражеский БПЛА — губернатор Происшествия

Пенза, 24 июня 2026. PenzaNews. Вражеский беспилотник уничтожен в пригороде Пензы силами ПВО Минобороны России, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня ночью противник предпринял очередную попытку атаки на областной центр с использованием беспилотных летательных аппаратов. В пригороде Пензы силами ПВО Минобороны России уничтожен вражеский БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты служб экстренного реагирования. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в среду, 24 июня.

Глава региона поблагодарил военнослужащих за четкую слаженную работу, обеспечивающую безопасность жителей Пензенской области.

«Напоминаю о предусмотренной законом ответственности за съемку и распространение фото‐ и видеокадров, где видны полет или место падения БПЛА. Не становитесь пособниками врага. Берегите себя и близких», — добавил Олег Мельниченко.