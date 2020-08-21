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В Пензе по факту мошенничества на сумму более 750 тыс. рублей начата проверка

09:31 | 21.08.2020 | Криминал

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Пенза, 21 августа 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стал житель Пензы 1991 года рождения, лишившийся более 750 тыс. рублей после разговора с незнакомцем.

В Пензе по факту мошенничества на сумму более 750 тыс. рублей начата проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России, мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, который сказал, что злоумышленники якобы оформили на него кредит на крупную сумму в Ростовской области.

«Для отмены данной операции лжесотрудник предложил гражданину самому взять кредит и перечислить деньги в счет погашения», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что доверчивый мужчина выполнил инструкции незнакомца: через мобильное приложение оформил кредит и перечислил эти денежные средства на несколько абонентских номеров сотовой связи.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в УМВД.

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