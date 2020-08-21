В Пензе по факту мошенничества на сумму более 750 тыс. рублей начата проверка Криминал

Пенза, 21 августа 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стал житель Пензы 1991 года рождения, лишившийся более 750 тыс. рублей после разговора с незнакомцем.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России, мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, который сказал, что злоумышленники якобы оформили на него кредит на крупную сумму в Ростовской области.

«Для отмены данной операции лжесотрудник предложил гражданину самому взять кредит и перечислить деньги в счет погашения», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что доверчивый мужчина выполнил инструкции незнакомца: через мобильное приложение оформил кредит и перечислил эти денежные средства на несколько абонентских номеров сотовой связи.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в УМВД.