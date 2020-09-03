Пензенские прокуроры выявили около 12 тыс. нарушений в сфере уголовно-правовой статистики Криминал

Пенза, 3 сентября 2020. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили 11 тыс. 954 нарушения в сфере уголовно-правовой статистики в январе-июле 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Особое внимание обращалось надзирающими прокурорами на полноту и достоверность указываемых в документах первичного учета реквизитов, на основании которых формируются показатели государственной статистической отчетности о состоянии преступности и раскрываемости преступлений», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что за семь месяцев текущего года установлено 6 тыс. 108 нарушений, допущенных при отражении сведений о преступлениях, в том числе 860 — о месте совершения, 601 — о способе, 155 — о мотиве.

«Кроме того, допускались искажения сведений о лицах, совершивших преступления», — сказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что выявлено 2 тыс. 415 таких фактов, включая 237 случаев искажения сведений о совершении преступлений ранее судимыми лицами, 116 — о должностном положении граждан, 118 — о социальном, 93 — об образовании, 24 — о возрасте, 67 — о нахождении лиц в состоянии алкогольного опьянения.

«В целях пресечения выявленных нарушений в сфере уголовно-правовой статистики прокурорами за указанный период принято 346 мер реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 445 должностных лиц правоохранительных органов, из них 69 руководителей», — резюмировали в пресс-службе.