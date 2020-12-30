Трое пензенцев обвиняются в вымогательстве 20 млн. рублей и машин у сердобского бизнесмена Криминал

Пенза, 30 декабря 2020. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», предъявлено троим жителям Пензы в возрасте 30–39 лет, которые, по версии следствия, в ноябре 2020 года потребовали от бизнесмена из Сердобского района деньги в размере 20 млн. рублей и передачи им прав на два автомобиля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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В ведомстве пояснили, что в противном случае злоумышленники угрожали применить насилие в отношении мужчины, распространить порочащие его честь и достоинство сведения, а затем надели на него наручники и вывезли в лесополосу.

«Потерпевший передал злоумышленникам денежные средства в сумме 300 тыс. рублей и автомашину стоимостью более 4 млн. рублей. На следующий день они прибыли к потерпевшему в офис, где тот передал еще 1 млн. рублей», — сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что при очередной встрече пензенцы были задержаны.

«В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в УМВД.