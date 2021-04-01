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Пензенца заподозрили в уклонении от уплаты 3 млн. рублей таможенных платежей

09:59 | 01.04.2021 | Криминал

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Пенза, 1 апреля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица», возбуждено в отношении жителя Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-секретарь Саратовской таможни Анатолий Полубояров.

Пензенца заподозрили в уклонении от уплаты 3 млн. рублей таможенных платежей

Фото: пресс-служба Саратовской таможни

«Сотрудниками Саратовской таможни выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей в сумме 3 млн. рублей при ввозе жителем города Пензы на таможенную территорию Евразийского экономического союза иностранного автомобиля «Chevrolet Suburban». На территории РФ транспортное средство использовалось в нарушение условий таможенной процедуры временного ввоза», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что транспортное средство изъято.

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