Пензенца заподозрили в уклонении от уплаты 3 млн. рублей таможенных платежей Криминал

Пенза, 1 апреля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица», возбуждено в отношении жителя Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-секретарь Саратовской таможни Анатолий Полубояров.

Фото: пресс-служба Саратовской таможни

«Сотрудниками Саратовской таможни выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей в сумме 3 млн. рублей при ввозе жителем города Пензы на таможенную территорию Евразийского экономического союза иностранного автомобиля «Chevrolet Suburban». На территории РФ транспортное средство использовалось в нарушение условий таможенной процедуры временного ввоза», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что транспортное средство изъято.