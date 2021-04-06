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В Кузнецком районе молодой человек осужден за уклонение от прохождения военной службы

10:03 | 06.04.2021 | Криминал

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Кузнецк, 6 апреля 2021. PenzaNews. 23-летний житель Кузнецкого района Пензенской области признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

В Кузнецком районе молодой человек осужден за уклонение от прохождения военной службы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что молодой человек 1997 года рождения был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 3 октября 2019 года в военный комиссариат города Кузнецка, Кузнецкого и Сосновоборского районов для прохождения медицинской и призывной комиссии. В военкомат он не явился, не имея уважительных причин и законных оснований для освобождения от военной службы и предоставления отсрочки. Впоследствии он вновь был вызван повесткой в военкомат на 16 апреля 2020 года, которую также проигнорировал», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

«Приговор вступил в законную силу», — уточнили в СУ СКР.

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