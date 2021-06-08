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Уголовное дело возбуждено в отношении иностранца после попытки дать взятку полицейскому

10:01 | 08.06.2021 | Криминал

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Пенза, 8 июня 2021. PenzaNews. Уголовное дело о покушении на дачу взятки возбуждено в отношении 34-летнего гражданина иностранного государства в Тамалинском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Уголовное дело возбуждено в отношении иностранца после попытки дать взятку полицейскому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 4 июня 2021 года обвиняемый, находясь в отделе полиции, в ходе получения от него объяснения попытался передать оперуполномоченному направления экономической безопасности и противодействия коррупции отделения МВД России по Тамалинскому району взятку в размере 20 тыс. рублей, положив денежные средства в документы — вид на жительство», — сказали в ведомстве.

В управлении пояснили, что незаконное вознаграждение предназначалось за непривлечение супруги иностранцы к уголовной ответственности за преступление в сфере экономической деятельности.

«Полицейский отказался от получения взятки. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», — добавили в пресс-службе.

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