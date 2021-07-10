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В Бессоновке подросток осужден за убийство 17-летней знакомой

11:04 | 10.07.2021 | Криминал

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Пенза, 10 июля 2021. PenzaNews. Наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии назначено несовершеннолетнему жителю села Бессоновка Пензенской области, который признан судом виновным в убийстве 17-летней знакомой и краже ее личных вещей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Бессоновке подросток осужден за убийство 17-летней знакомой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 1 ноября 2020 года недалеко от улицы Пристанционной в селе Бессоновка несовершеннолетний злоумышленник в ходе выяснения отношений с 17-летней девушкой нанес ей не менее 30 ударов имевшимся при себе ножом в область грудной клетки, шеи, спины, по рукам и ногам. Тело несовершеннолетней он оттащил в кусты», — сказали в ведомстве.

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В управлении добавили, что после убийства юноша похитил личные вещи девушки — смартфон, беспроводные наушники и другие предметы общей стоимостью более 34 тыс. рублей.

«Девушка скончалась на месте происшествия от множественных колото-резаных ранений груди», — уточнили в пресс-службе.

В СУ СКР отметили, что подросток признал вину в совершении инкриминируемых деяний.

«Приговор не вступил в законную силу», — подчеркнули в пресс-службе.

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