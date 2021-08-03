В Пензе изъята фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей Криминал

Пенза, 3 августа 2021. PenzaNews. Поддельная купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года изъята в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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В нем уточняется, что фальшивка поступила в организацию от местной жительницы 1988 года рождения.

«При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ. Данная купюра была отправлена для проведения экспертизы в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области. Согласно справке об исследовании, денежная купюра не соответствует по способу изготовления и способу воспроизведения защитного комплекса признаков, применяемым предприятием-производителем», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что женщина получила подделку от мужа, а тот в свою очередь — от незнакомца после оказания помощи водителю на дороге в Челябинской области.

«В ходе осмотра квартиры данных граждан других денежных купюр с признаками подделки, а также оборудования для их изготовления обнаружено не было», — подчеркивается в тексте.

В нем добавляется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».