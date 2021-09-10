В Пензе пресекли попытку переброса в колонию теннисных мячей с сильнодействующим веществом Криминал

Пенза, 10 сентября 2021. PenzaNews. Сотрудники пензенской исправительной колонии №4 пресекли попытку переброса на территорию учреждения двух теннисных мячей с сильнодействующим веществом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

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«В вечернее время сотрудниками оперативного отдела при совершении переброса запрещенных предметов через основное ограждение в районе одного из участков запретной зоны задержан житель Пензенской области 1992 года рождения, ранее отбывавший наказание в ИК-4. При досмотре у молодого человека было обнаружено и изъято два теннисных мячика, внутри которых находилось 63 капсулы с веществом красно-белого цвета», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что, как установлено в ходе экспертизы, изъятое вещество является прегабалином массой 25,2 грамма.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к организации доставки запрещенных веществ причастен осужденный 1986 года рождения — уроженец Республики Казахстан, отбывающий в ИК-4 наказание в виде 5 лет лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ [«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»]», — добавили в УФСИН.