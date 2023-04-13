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В отношении жителя Башмаковского района, который незаконно хранил порох, возбуждено дело

09:58 | 13.04.2023 | Криминал

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Пенза, 13 апреля 2023. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области совместно с представителями УМВД пресекли противоправную деятельность жителя Башмаковского района 1979 года рождения, который незаконно хранил порох.

В отношении жителя Башмаковского района, который незаконно хранил порох, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник незаконно хранил по месту своего проживания порох. Взрывчатое вещество находилось в его жилище вплоть до момента его изъятия сотрудниками правоохранительных органов во время обыска», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.

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