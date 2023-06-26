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В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей

15:10 | 26.06.2023 | Криминал

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Пенза, 26 июня 2023. PenzaNews. Фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей обнаружена при пересчете денежной наличности в одном из банков Пензы, куда она поступила от местного жителя 1984 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ», — сказано в тексте.

Из него следует, что экспертиза, проведенная в экспертно-криминалистическом центре, подтвердила, что банкнота является поддельной.

«Полицейскими было установлено, что данная купюра попала к мужчине от прибыли, полученной при осуществлении предпринимательской деятельности. [...] Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ», — добавляется в пресс-релизе.

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