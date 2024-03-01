До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из магазина 26 упаковок сыра Криминал

Пенза, 1 марта 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы, который похитил из торгового зала магазина 26 упаковок сыра.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратилась директор магазина, которая пояснила, что общая стоимость похищенного составляет более 3 тыс. рублей.

«Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого, причастного к совершению преступления. Им оказался житель города Пензы 1988 года рождения. Полицейскими установлено, что ранее гражданин привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник [...] рассказал, что взял с витрины сыр, сложил в рюкзак и с похищенным прошел мимо кассы. Мужчина воспользовался отсутствием внимания со стороны сотрудников магазина. Похищенное злоумышленник продал незнакомцу за 2 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.