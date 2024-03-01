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До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из магазина 26 упаковок сыра

10:37 | 01.03.2024 | Криминал

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Пенза, 1 марта 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы, который похитил из торгового зала магазина 26 упаковок сыра.

До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из магазина 26 упаковок сыра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратилась директор магазина, которая пояснила, что общая стоимость похищенного составляет более 3 тыс. рублей.

«Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого, причастного к совершению преступления. Им оказался житель города Пензы 1988 года рождения. Полицейскими установлено, что ранее гражданин привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник [...] рассказал, что взял с витрины сыр, сложил в рюкзак и с похищенным прошел мимо кассы. Мужчина воспользовался отсутствием внимания со стороны сотрудников магазина. Похищенное злоумышленник продал незнакомцу за 2 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

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